Вильнюс, 23 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Литве упал самолет Як-52, на борту которого находились 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе единого центра помощи Литвы.

AlexeyMartyishkin Як-52

ЧП произошло в субботу, 22 июня, на аэродроме Алексотас в Каунасе. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

Сотрудники специальных служб экстренно прибыли на место происшествия. В настоящее время выясняются причины падения воздушного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в пригороде Барнаула при выполнении фигуры высшего пилотажа (Бочка) разбился самолёт Як-52 с двумя пилотами на борту. ЧП произошло неподалёку от аэроклуба «Лесной» в Бобровке.

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