Аддис-Абеба, 23 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В результате взрыва в столице Эфиопии Аддис-Абебе ранены не менее 83 человек. Погибших нет. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает агентство Reuters.

Michael Deal Взрыв

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на митинге в Аддис-Абебе в поддержку премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда прогремел взрыв. Позднее сам Ахмед заявил, что в результате взрыва погибли несколько человек.

Однако позже выяснилось, что ранения получили 83 человека. Погибших нет.

Генеральный секретарь правительства Эфиопии Фитсум Арега также сообщил, что речь идёт об атаке ручной гранатой. Граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер-министр. Сам Ахмед не пострадал.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.