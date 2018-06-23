Москва, 23 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Аргентина попросила РФ депортировать болельщиков, участвовавших в драке после матча ЧМ-2018, проходившем в Нижнем Новгороде, сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.

(сс) sdhansay Болельщики сборной Аргентины

По ее словам, четверо аргентинских фанатов, которые жестоко избили хорватского гражданина, установлены, это Пардо, Элиа, Эслехер и Каталан.

«Мы просим власти РФ, чтобы их задержали и депортировали», — написала Буллрич в Twitter.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько аргентинских фанатов бьют болельщика из Хорватии после матча между сборными этих стран. В оргкомитете «Россия-2018» отметили, что семерых фанатов из Аргентины привлекут к административной ответственности, их паспорта болельщиков аннулируют.

Это не первый скандал с участием аргентинских фанатов на ЧМ-2018. Ранее в интернет попало видео, на котором аргентинский болельщик просит гражданку РФ, не знающую испанского языка, повторить за ним фразы непристойного содержания.

Между тем, финские журналисты, несмотря на невыход на мундиаль национальной сборной, утверждают: на ЧМ-2018 «даже пожаловаться не на что». Себастиян Бакман из Hufvudstadsbladet поделился впечатлениями: «Остается лишь расслабиться и с головой погрузиться в веселое футбольное безумие».