Москва, 23 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Пассажирский самолет с футбольными болельщиками из Перу задымился незадолго до посадки в Москве. Об этом накануне, 23 июня, сообщает перуанское телевидение.

Петр Данилов ИА Красная Весна Безопасность полетов

Болельщики сборной Перу возвращались в Москву из Екатеринбурга, где их команда играла против сборной Франции (французы выиграли со счётом 1:0).

По словам болельщиков, примерно за 20 минут до приземления они услышали какой-то хлопок, после чего в салоне самолета появился дым. Затем перуанцы увидели, что один из двигателей самолета дымит.

Экипаж попросил пассажиров сохранять спокойствие, не став объяснять причины произошедшего.

В итоге самолёт успешно приземлился в Москве, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.