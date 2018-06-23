Ростов-на-Дону, 23 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Один из мексиканских болельщиков на чемпионате мира по футболу по имени Пабло, который приехал из города Тампико, заявил, что Россия проводит просто идеальное мировое первенство по футболу. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает ТАСС.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Чемпионат мира по футболу. Москва 2018

Пабло подчеркнул, что чемпионат мира в России организован просто превосходно.

«Я нахожусь в вашей стране почти 10 дней, и за это время мне удалось убедиться в том, что страна отлично подготовилась к турниру», — сказал мексиканский болельщик.

Он напомнил, что в 2026 году чемпионат мира по футболу будет проходить в Мексике и его стране нужно очень многое сделать, чтобы достигнуть такого же уровня организации.

«Через восемь лет чемпионат мира пройдет и в нашей стране, и Мексике нужно будет очень сильно постараться, чтобы достичь уровня России. Организация чемпионата мира — 2018, на мой взгляд, является эталонной», — сказал Пабло.

Болельщик констатировал, что мир уже убедился в том, что в России живут очень доброжелательные люди, «а не злобные, как пишут в американских СМИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, даже самые антироссийские средства массовой информации на Западе вынуждены были отметить высокий уровень организации чемпионата мира в России и доброжелательный настрой российских граждан к приезжим иностранным болельщикам.