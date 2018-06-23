Нижний Тагил, Свердловская область, 28 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области автокран насмерть сбил женщину. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла утром 28 июня. По предварительным данным, 52-летний мужчина проезжал нерегулируемый перехода и наехал на женщину.

В 2021–2022 годах водитель привлекался к административной ответственности 29 раз. Все допущенные им нарушения были связаны с превышением скоростного режима. Кроме того, автокран оказался неисправен.