Москва, 23 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Американец Эйбл Вера, приехавший на чемпионат мира по футболу в России, подарил российскому инвалиду кресло в фан-зоне Москвы перед началом очередного матча мундиаля. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает телеканал «Дождь».

maria-anne Инвалидная коляска

Эйбл Вера, родившийся в Мексике, но переехавший в США в возрасте 5 лет, сам стал инвалидом после аварии. Он основал фонд What Pushes You, который занимается помощью инвалидам.

Будучи в Москве он увидел в фан-зоне российского болельщика, который передвигался на очень старом кресле со сломанными деталями и старыми шинами. Тогда Вера решил подарить ему одно из своих инвалидных кресел.

По словам американца, у него дома несколько кресел, так как страховка в США покрывает запчасти кресла, и когда они получают новое, то старое оставляют у себя.

Также Вера рассказал об эмоциях российского инвалида, когда тому вручили другое инвалидное кресло.

«Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него — как ребёнок. Вспоминаю — и сразу мурашки, как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошёл и сказал: «Эй, это кресло за $10 тысяч — тебе!» — рассказывает Вера.

Стоит отметить, что на чемпионат мира по футболу в Россию приехало много американских болельщиков, при том что сборная США по футболу на мундиаль пробиться не смогла.