Москва, 23 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Министерстве финансов Российской Федерации ответили на заявление главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса о том, что рано или поздно пенсионные накопления граждан в России будут использоваться для инвестиций. Соответствующее заявление сделал накануне, 23 июня, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Золотой человек! Все о России думает

Напомним, Чубайс в ходе своей рабочей поездки в Ростов-на-Дону заявил, что в России, как и во всем мире, рано или поздно пенсионные деньги будут вкладываться в инвестиции.

Чубайс считает, что тема эта предопределена, но сейчас какие-то активные действия на этом направлении предпринимать не стоит из-за нарастающего ажиотажа вокруг пенсионной системы, который, как считает глава Роснано, «поднялся на ровном месте».

Замминистра финансов Моисеев отметил, что в ряде иностранных государств действительно существует механизм инвестиции пенсионных накоплений в высокорискованные активы, однако в российской действительности говорить об этом преждевременно, передает РИА Новости.

Но при этом Моисеев допустил, что в будущем такие механизмы могут появиться и в России.

«Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», — сказал Моисеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста в стране для мужчин — с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Согласно законопроекту, пенсионный возраст будет повышаться поэтапно. Законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной думой.

Ряд политических сил, в том числе оппозиционного толка, готовится организовать социальный протест против повышения пенсионного возраста.