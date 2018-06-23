Хельсинки, 23 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Финляндии экстренно приземлился самолёт Boeing-787 японской авиакомпании All Nippon Airways. Об этом сообщает финское агентство Lentoposti.

RS Deakin Boeing-787 заходит на посадку

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной посадки пассажирского лайнера, на борту которого находились 162 человека, стало повреждение стекла в кабине пилотов. По данным наземных служб, никто из пассажиров и членов экипажа самолёта не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что в штате Нью-Мексико (США) потерпел крушение легкий турбовинтовой военный самолёт A-29 Super Tucano с двумя военнослужащими на борту.

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