Москва, 23 июня, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за год выявила и удалила в сети интернет более 26 тыс. материалов с детской порнографией. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Роскомнадзор в результате самостоятельного мониторинга интернет-пространства с июня прошлого года по июнь нынешнего выявил более 26 тыс. материалов с детской порнографией», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все порнографические материалы выявлены и удалены из сети интернет через механизм Единого реестра запрещенной информации.

Процесс удаления материала занимает около суток, отметили в Роскомнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг российских и иностранных социальных сетей на предмет размещения детской порнографии Роскомнадзор осуществляет с середины 2017 года. Ранее выявление и удаление порнографического контента осуществлялось исключительно на основе обращений граждан и организаций.