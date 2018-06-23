Оттава, 23 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был оштрафован специальным наблюдательным органом по этике за нарушение закона о конфликте интересов. Об этом накануне, 22 июня, сообщает СВС.

Цитата из м/ф «Том и Джерри». реж Джозеф Барбера, Уильям Ханна. США В солнечных очках

Дело в том, что государственные служащие в Канаде обязаны в течение 30 дней сообщать о всех полученных подарках, стоимость которых превышает $200. Оказалось, что премьер-министр канадской провинции Островов Эдуарда Уэйд Маклауклан подарил главе канадского правительства Трюдо и его супруге две пары солнцезащитных очков в кожаных футлярах.

Подарок был сделан ещё летом 2017 года. Стоит отметить, что розничная стоимость очков канадского бренда Fellow Earthlings составляет от $300 до $500.

По словам пресс-секретаря канадского премьер-министра Элеоноры Катенаро, Трюдо не задекларировал эти солнцезащитные очки из-за административной ошибки — форма декларации оказалась заполнена неправильно.

В итоге наблюдательный орган по этике Канады назначил Трюдо штраф в размере $100 за нарушение закона о конфликте интересов.