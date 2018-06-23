Вашингтон, 23 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. За оскорбительное поведение в отношении чернокожих коллег был уволен руководитель отдела по связям с общественностью компании потокового видео Netflix Джонатан Фридланд. Об этом пишет 22 июня журнал The Hollywood Reporter.

(сс) ErikaWittlieb Кукла-афроамериканка

По сведениям издания, журналист позволил себе несколько раз назвать афроамериканцев «неграми». Поскольку употребление подобных слов в США является неполиткорректным, компания решила избавиться от своего главы PR-отдела.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня аккаунт Facebook кандидата от партии Сильвио Берлускони Микеле Далла Негра был заблокирован из-за нарушения антирасистских правил социальной сети. Вследствие этого его предвыборная кампания в социальных сетях оказалась под угрозой срыва.

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