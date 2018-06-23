Глава PR-отдела Netflix был уволен за оскорбления чернокожих
Вашингтон, 23 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. За оскорбительное поведение в отношении чернокожих коллег был уволен руководитель отдела по связям с общественностью компании потокового видео Netflix Джонатан Фридланд. Об этом пишет 22 июня журнал The Hollywood Reporter.
По сведениям издания, журналист позволил себе несколько раз назвать афроамериканцев «неграми». Поскольку употребление подобных слов в США является неполиткорректным, компания решила избавиться от своего главы PR-отдела.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня аккаунт Facebook кандидата от партии Сильвио Берлускони Микеле Далла Негра был заблокирован из-за нарушения антирасистских правил социальной сети. Вследствие этого его предвыборная кампания в социальных сетях оказалась под угрозой срыва.
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