Москва, 23 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила граждан России о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Кении. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 23 июня, пресс-служба ведомства.

Вирус ЛДР (микрофотография)

Роспотребнадзор просит российских туристов при планировании поездок за рубеж учитывать информацию о вспышке ЛДР в Кении.

Уточняется, что вспышка болезни была зафиксирована с 8 июня в северо-западных районах Кении. Заболели уже более 100 человек, из которых 13 скончались.

Напомним, Лихорадка долины Рифт — опасный геморрагический вирус, который поражает в основном животных, однако им могут заболеть и люди. Заболевание обычно передается в результате контакта с кровью или органами инфицированных животных, также можно заболеть будучи укушенным инфицированным ЛДР комаром.

Смертность от ЛДР, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не превышает 1% в случаях эпидемии.