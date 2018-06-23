Москва, 23 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Россия разрабатывает подводный беспилотный аппарат, способный работать автономно более трех месяцев, заявил заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Игорь Денисов «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Денисов подчеркнул, что беспилотник будет работать на двигателе внутреннего сгорания и будет способен выполнять задачи на Севморпуте, в том числе и подо льдами. Отчемается, что данный аппарат предназначен для поиска под водой потенциально опасных предметов и для контроля над другими подводными аппаратами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создатели российской атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски» заявили, что достигли выдающихся успехов в обеспечении малошумности нового боевого корабля.