Купертино, США, 23 июня, 2018, 05:25 — ИА Регнум. Комания Apple намерена полностью отказаться от кнопок и разъёмов, в том числе от гнезда для зарядного устройства, на смартфонах iPhone, передаёт Bloomberg.

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По информации агентства, компания планирует перевести свои смартфоны на полностью беспроводную зарядку. Между тем, немедленный переход на новый тип зарядных устройств не представляется возможным, так как беспроводная зарядка работает гораздо медленнее.

Сообщается, что специалисты компании в настоящее время работают над решением этой проблемы.

Напомним, неделей ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Apple решила устанавливать на новые iPhone более дешёвые ЖК-экраны вместо дорогостоящих OLED-дисплеев.