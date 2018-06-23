Вашингтон, 23 июня, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу поддерживает 42% американских граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом CNN и центром общественно-политических исследований SSRC.

ИА REGNUM Трамп

Против импичмента, согласно приведённым данным, выступают 51% американцев. 7% участников исследования воздержались от ответа.

Телеканал проводит параллель с опросами марта 1974 года, когда 43% американцев высказывались за импичмент президенту Ричарду Никсону на фоне Уотергейтского скандала.

Уточняется, что опрос проводился в период с 14 по 17 июня среди тысячи совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность опроса, как заявлено, составляет не более 3,7%.

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