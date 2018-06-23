Дюссельдорф, Германия, 23 июня, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Греция скоро может «встать на ноги» и самостоятельно рефинансировать долги, заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Rheinischen Post.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Выздоровление

Шольц подчеркнул, что финансовая помощь Греции — это «беспрецедентная акция солидарности» Евросоюза, подтверждающая важность ЕС как структуры и инструмента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС заявил об окончании финансовой помощи Греции, выдав Афинам последний транш. Треть транша Греция планирует потратить на обслуживание долга.