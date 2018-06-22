Москва, 23 июня, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Московские власти попросили москвичей и гостей города воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах по причине перегруженности этой площадки, сообщает агентство «Москва».

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики

Отмечается, что площадка на Воробьевых горах предполагает размещение около 25 тысяч болельщиков, однако в последнее время эта площадка испытывает перегрузку. В целях безопасности столичные власти советуют посещать другие фан-зоны, а также кафе и рестораны, в которых установлены экраны для трансляции матчей мундиаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольные болельщики из Колумбии спасли пьяного утопащего в Казани.