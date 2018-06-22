Вашингтон, 23 июня, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России и Китая будут в состоянии поражать космические спутники США на всех орбитах уже в обозримом будущем. Об этом заявил глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооружённым силам.

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936,

В Пентагоне считают, что Москва и Пекин укрепляют свой военный космический потенциал и разрабатывают средства противокосмической обороны, имея целью ограничить для США доступ к космическим системам, имеющим критическое значение в современных условиях боевых действий, заявил генерал.

Напомним, 18 июня президент СШАДональд Трамппоручил Пентагону незамедлительно начать процесс формирования космических войск как шестой ветви вооружённых сил США.

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