Екатеринбург, 22 июня, 2018, 23:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге традиционная акция «Свеча Памяти» заинтересовала футбольных фанатов. Иностранные болельщики вместе со свердловчанами прошли со свечами и выстроились в слово «Помним», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Брусницын ИА REGNUM Акция «Свеча Памяти» в Екатеринбурге

К вечеру в Екатеринбурге пошёл сильный дождь. Но это не помешало гражданам почтить память погибших в годы войны. Сотни людей со свечами дошли до площади 1905 года и выстроились в слово «Помним». А затем они оставили эти свечи там, где стояли. Слово «Помним» светится до сих пор.

Отметим, таким образом уральцы отмечают День памяти и скорби уже много лет. А в полдень по всей Свердловской области завыли сирены. Это тоже давняя традиция, цель которой — напомнить жителям об этой трагической дате, о том, что случилось 22 июня 1941 года и какой ценой была достигнута великая Победа.