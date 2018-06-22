Сеул, 22 июня, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Мировые цены на криптовалюту Bitcoin достигли «дна» февраля 2018 года — в настоящий момент один биткоин оценивается на Bitstamp в $6085,59, 22 июня передает агентство Reuters.

33 Цитата из м/ф «Винни Пух и день забот». Реж. Федор Хитрук. СССР. 1971 Шарик лопнул

Ethereum, вторая по рыночной стоимости криптовалюта, за день упала в цене на 10%, до $472,99. Криптовалюта Ripple потеряла 7% и оценивается в $0,49.

К очередному падению котировок привела атака хакеров против южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, в результате которой были украдены биткоины на $31,5 млн, а также регулирующие действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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