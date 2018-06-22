Москва, 22 июня, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Прежде чем призывать вывести российских военных из Приднестровья надо поинтересоваться мнением Тирасполя и жителей ПМР, заявил 22 июня российский сенатор Алексей Пушков.

Минобороны России Полевой выход военнослужащих мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Таким образом Пушков прокомментировал резолюцию, принятую Генассамблеей ООН по инициативе Молдавии.

«Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнение полумиллиона жителей непризнанной республики», — сообщил Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По мнению российского парламентария, на данный момент миротворцы гарантируют безопасность и стабильность в Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Генеральная Ассамблея ООН по инициативе представителя Молдавии приняла резолюцию, призывающую Россию «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести из Приднестровья миротворческие подразделения.