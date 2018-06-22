Москва, 22 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Для Белоруссии больше не действует запрет на поставку молока на российский рынок. Согласно документам, опубликованным сегодня, 22 июня, на сайте Россельхознадзора, временное ограничение снято, а также расширен список белорусских компаний, которые могут экспортировать молоко и молочные продукты в РФ.

Как говорится в письме Россельхознадзора, поставки продукции возобновляются с белорусских предприятий, которые включены в «дорожную карту». Такие компании подтвердили происхождение и наличие сырья, соответствие объёмов товаров и их безопасность. Речь идёт о шести предприятиях республики: Барановичский молочный комбинат, Ляховичский молокозавод, Волковысское Беллакт, Мозырские молочные продукты, Туровский молочный комбинат и Лидский молочно-консервный комбинат.

Позднее начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск планирует продолжить работу по снятию временных ограничений с поставщиков белорусской молочной продукции.

Напомним, что российское надзорное ведомство в сфере сельского хозяйства 6 июня временно ограничило поставки молока и молочных продуктов из Белоруссии. Запрет касался товаров, которые поставляются в таре объемом более 2,5 литров. Вскоре после этого официальный Минск попытался активизировать свои усилия для разрешения проблемы. Так, 9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии подписали «дорожную карту» по отмене запрета. Ещё через два дня российская сторона начала постепенно отменять ограничения на поставку товаров с некоторых белорусских предприятий.

В то же время официальный Минск весьма резко отреагировал на позицию Москвы. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц в интервью ОНТ говорил, что российская сторона предвзято относится к белорусским предприятиям, и «идет необоснованное обвинение со стороны специалистов Россельхознадзора, это проявляется на молочных предприятиях, предприятиях птицеводства». Более того, Заяц предположил, что может быть даже подтасовка результатов лабораторных исследований.

В ответ на временный запрет на поставки белорусского молока 16 июня минсельхозпрод республики ввёл ограничение на ввоз свинины из Ленобласти. Российская сторона не стала делать резких заявлений по этому поводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор хотел ввести ограничение на поставки белорусского молока и молочной продукции еще зимой 2018 года из-за участившихся случаев выявления нарушений. Однако в итоге надзорное ведомство решило все же не вводить ограничений.