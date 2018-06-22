Нижний Новгород, 22 июня, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Аргентинские фанаты избили болельщика сборной Хорватии сразу после окончания матча на стадионе «Нижний Новгород» 21 июня.

(сс) sdhansay Аргентинские фанаты

На видео хорватский болельщик уже лежит на полу между трибунами, рядом стоящий болельщик Аргентины пинает его ногами. Участников потасовки было много, однако присутствующие остановили избиение. Хорватского болельщика подняли на ноги, а фанаты сборной Аргентины один за другим разошлись.

24-секундная запись была размещена в пятницу 22 июня.

После инцидента на семерых участников составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018». Не исключено, что после принятия судебных решений, будут аннулированы паспорта болельщиков.

«Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей чемпионата мира по футболу FIFA и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе», — подчеркнули в оргкомитете.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня хорваты разгромили аргентинцев со счетом 3:0. Теперь аргентинская сборная рискует не выйти в плей-офф чемпионата мира. На данный момент у аргентинцев всего одно набранное очко.

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Фанаты сборной Аргентины бросили в главного тренера команды Хорхе Сампаоли бутылку с водой во время матча. После второго гола в ворота сборной Аргентины, который забил Лука Модрич, фанаты начали выкрикивать оскорбления в адрес Сампаоли.

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После проигрыша игроки аргентинской сборной потребовали от Ассоциации футбола Аргентины сменить главного тренера Хорхе Сампаоли перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2018. Приемлемым решением игроков на следующий матч может стать замена наставника на его помощника.

Сам тренер после матча признал, что ему не удалось найти правильного подхода, который помог бы хорошо сыграть сборной Аргентины, и в частности Лионелю Месси.

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Сампаоли попросил прощения у болельщиков, и в особенности у тех, кто проделал долгий путь, чтобы увидеть матч в России.

«Я несу ответственность за этот результат», — заключил он.