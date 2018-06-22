Вашингтон, 22 июня, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые импортные пошлины в 20% на все автомобили, поступающие в Соединенные Штаты из стран Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом Трамп сообщил 22 июня на своей странице в Twitter.

Эти меры американский президент обосновывает тем, что Евросоюз ограничивает своими пошлинами ввоз автомобилей из США.

«Из-за пошлин и торговых барьеров, давно применяемых Европейским союзом в отношении великолепных компаний и рабочих из США, мы введем пошлину в 20% на все их автомобили, если они не снизят или не отменят те пошлины и барьеры. Делайте их тут!» — указано в сообщении на странице Трампа в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2018 года Вашингтон начал торговую войну, вводя повышенные ввозные пошлины против производителей из ЕС, Китая, Канады, Мексики и ряда других стран.

Эти действия президент США Дональд Трамп объясняет желанием вернуть реальный сектор экономики на территорию США и создать там рабочие места.