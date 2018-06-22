Барселона, Испания, 22 июня, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Глава женералитета Каталонии Ким Торра заявил журналистам, что регион прекращает все формальные контакты с испанской монархией, 22 июня передает агентство Associated Press.

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Короля Испании Филиппа VI и его представителей не будут приглашать на официальные мероприятия в Каталонии, представители правительства Каталонии не будут участвовать в мероприятиях королевского двора в Мадриде. По словам Торра, решение связано с отказом монарха обсуждать независимость региона.

Новое правительство Каталонии, как и предыдущее, разогнанное Мадридом в октябре 2017 года, требует признания независимости региона. Переговоры главы региона Кима Торра с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом по данному вопросу запланированы на 9 июля.

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