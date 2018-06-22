Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Болельщики бразильской команды, победившей Коста-Рику, вовсю празднуют у стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильские болельщики

Они пляшут с бубнами, хором скандируют обидные кричалки про Аргентину, «отправляют домой» Месси, провозглашая гегемонию бразильского футбола над всем остальным миром.

Группа болельщиков уже по традиции взобралась на постамент памятника Сергею Кирову, которого многие иностранцы принимают за Ленина, и с удовольствием танцуют и поют для телекамер. В парке на Крестовском острове фанаты покорили фонтан.

Расстроенные поражением костариканцы с бразильцами не конфликтуют, кое-кто даже вместе фотографируется.

Однако без травм не обошлось. Группа бразильцев на радостях свалила своего товарища, он упал на землю и разбил голову. К нему поспешили волонтеры, но от медицинской помощи бравый бразилец отказался, отдавшись на попечение своим друзьям, которые пытались остановить кровь.

Напомним, сборная Бразилии выиграла 22 июня у команды Коста-Рики со счетом 2:0, сумев забить два гола в добавленное время матча. После двух матчей у бразильцев четыре очка.