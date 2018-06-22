Аддис-Абеба, 22 июня, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии разблокировало в общей сложности 246 веб-сайтов и телеканалов в рамках масштабной кампании политического реформирования страны, 22 июня передает агентство Associated Press.

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Большинство телевизионных каналов и сайтов ранее были заблокированы во время чрезвычайного положения из-за протестов и беспорядков в провинции Оромия. Часть сайтов зарегистрирована в США и странах Европы.

Ранее правительство Эфиопии под руководством нового премьер-министра Абия Ахмеда Али уже освободило большую часть политзаключенных, блогеров и журналистов, задержанных во время протестов 2016—2017 годов и ранее.

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