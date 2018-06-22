Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Аграрии Ростовской области приступили к сбору урожая. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на селекторном совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Donland.ru Урожай-2016

По словам главы региона, в этом году селянам предстоит собрать хлеб с площади, превышающей 3 млн гектаров. В основе заложенного каравая — озимая пшеница, которая взошла на 2,5 млн гектаров.

«К уборке приступили уже 14 районов Ростовской области. Активнее всего кампания стартовала в Песчанокопском и Сальском районах. К сожалению, первые обмолоты показали снижение урожайности по сравнению с началом уборки прошлого года, где-то на 20%», — цитирует Голубева пресс-служба.

По традиции жатва начинается с уборки озимого ячменя. Наряду со сбором урожая из-за засухи хлеборобы ведут работы по закрытию влаги. Но, несмотря на плохую погоду, аграрии Донского края планируют собрать не менее 9 млн тонн зерна.

Напомним, в 2017 году Ростовская область вновь выиграла битву за урожай, превзойдя рекорд предыдущего года. Валовый сбор зерна составил около 13 млн тонн. Лидерами жатвы стали хлеборобы Зимовниковского, Сальского и Зерноградского районов. Высокой урожайности достигли сельхозтоваропроизводители Мясниковского, Песчанокопского, Целинского, Азовского и Кагальницкого районов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Донской регион может стать экспортёром зерна в страны Ближнего Востока. По словам чрезвычайного и полномочного посла Королевства Бахрейн Ахмеда Абдулрахмана Махмуда Аль-Саати, с которым Голубев провёл в мае 2018 года встречу, самый крупный проект, который может быть реализован с Ростовской областью, — это возведение на территории Бахрейна зернового хаба, который Дон обеспечит зерном. Через территорию королевства донской каравай будет поставляться в страны Ближнего Востока.