Вильнюс, 22 июня, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Концерн MG Baltic, упоминаемый в деле о политической коррупции, документе ДГБ и выводах парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), сегодня, 22 июня, объявил, что сегодня суд принял решение запретить председателю КНБО Витаутасу Бакасу распространять определенные утверждения о концерне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Витаутас Бакас

Ранее концерн обратился в суд с просьбой признать утверждения Бакаса, что деятельность MG Baltic соответствует признакам организованной преступной группировки (организованной преступности), и что MG Baltic нанес государству ущерб в размере около 500 млн евро, несоответствующими действительности и нарушающими деловую репутацию истца, а также применить временные защитные меры.

«Витаутас Бакас — пропагандист, который уже во время событий в Гарляве (крупный педофильский скандал в Литве 2009−2010 годов) призывал не выполнять решения суда, призывал к суду народа и вызывал суматоху в обществе. Придя к власти, он ведет себя точно так же, и мы не верим, что он понимает свою ответственность. Несмотря на это, мы оцениваем решение суда как небольшую, но важную победу правового государства над произволом политиков и удовлетворением своих личных политических интересов», — цитируется в пресс-релизе директор Отдела корпоративных дел и коммуникации концерна Тадас Марчюкайтис.

Концерн ранее представил иск суду относительно признания данных, изложенных в документе ДГБ, несоответствующими действительности и нарушающими деловую репутацию.

На ДГБ в суд также подали бывший министр Раймондас Шукис и Саюдис либералов. Вильнюсский участковый суд принял обращение Саюдиса либералов, в котором партия просит опровергнуть утверждения ДГБ, которые якобы не соответствуют действительности. В жалобе указано, что партия не согласна с тем, что она создана и полностью контролируется концерном, называет это интерпретациями.

В утвержденных Сеймом выводах КНБО утверждается, что главы MG Baltic стали осуществлять политический сценарий, по которому стремились создать новую партию либералов, которая удовлетворяла бы интересы концерна. MG Baltic, учредив связанную с главами концерна политическую партию — Саюдис либералов, менее чем за 10 лет стал самой влиятельной бизнес-группой Литвы.