Бейрут, 22 июня, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель во время посещения Ливана заявила, что условия в Сирии еще недостаточно адекватны для возвращения беженцев, сообщает 22 июня Reuters.

Чарльз Фредерик Ульрих. На земле обетованной. 1884

Подобное заявление было воспринято в Ливане тяжело, так как в стране проживает порядка 1 млн 500 тыс. сирийских беженцев, что составляет свыше четверти населения самой страны.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается семь лет, военный конфликт привел к массовому бегству местного населения в соседние страны: в Турцию, а также в Ливан. Наиболее смелые пытаются достичь Евросоюза.