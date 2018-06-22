Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Сборная Бразилии победила команду Коста-Рики со счетом 2:0 на стадионе «Санкт-Петербург». Оба гола были забиты в добавленное время.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики из Бразилии

Сборная Бразилии провела инертный первый тайм, во втором сумела включить повышенные скорости, но только на после начала добавленного времени сумела пробить фантастического Кейлора Наваса (который фактически играл один за всю команду) и реализовать свое преимущество.

Дальше на 7-й минуте добавленного времени Неймар удвоил счёт.

Костариканцы явно выходили играть на 0:0, и им не хватило всего шести добавленных судьей минут, чтобы добиться такого итога. Класса их голкипера, игры без выхода со своей половины поля и многочисленных затяжек времени не хватило для успеха.

В другом матче в этой группе сегодня сыграют команды Сербии и Швейцарии.