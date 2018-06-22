Волгоград, 22 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Болельщики из Исландии обещают устроить громкое шоу на матче между сборными Исландии и Нигерии, который начнется на стадионе «Волгоград-Арена» в 18:00 22 июня. Как сообщил ТАСС, в город приехали более трех тысяч болельщиков из скандинавской страны.

Helgi Halldórsson Юные исландские болельщики

По словам организатора болельщиков сборной Исландии по футболу Кристина ХалтераЙонссона, фанаты возьмут на стадион больше десяти барабанов.

«Возможно, будет даже больше. Мы ведь любим создавать грозную атмосферу, чтобы все почувствовали — викинги в городе», — цитирует издание представителя фанатов.

Напомним, 22 июня в Волгограде сборная Исландии сыграет с футболистами из Нигерии. Сейчас Исландия занимает вторую строчку в групповом зачете, Нигерия — четвертую.