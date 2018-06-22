Волгоград, 22 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд изменил меру пресечения для владельца лодочной станции, с которой вышел катамаран, столкнувшийся с баржей на Волге. Как сообщила пресс-служба суда 22 июня, Леонид Жданов будет находиться под домашним арестом.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Жалобу на решение суда первой инстанции направил защитник подозреваемого. Он настаивал на том, что следователи не доказали, что его подзащитный является директором ООО «Пристань» и находился на рабочем месте.

«В доводах жалобы защитник также отметил, что судом первой инстанции не было указано, какими именно сведениями и доказательствами подтверждается возможность или намерение Жданова Л.В. продолжить преступную деятельность, скрыться от предварительного следствия или суда либо оказать давление на свидетелей», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что 11 июня на Волге произошло столкновение катамарана и баржи. В результате погибли 11 человек. По факту возбуждено уголовное дело. Директор ООО «Пристань» был задержан по подозрению в том, что не предотвратил выход катамарана на воду. При этом катамаран якобы не имел разрешения на перевозку людей.