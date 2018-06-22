Рим, 22 июня, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Италия не намерена выслушивать от Франции лекции по теории щедрости и вместо этого будет просто перенаправлять нелегальных мигрантов во Францию, заявил в пятницу, 22 июня, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Sole 24 Ore.

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«Поздравляю! Следующие двадцать лодок мы отправим во Францию. Не сомневаюсь, что вы встретите их икрой и шампанским», — сказал вице-премьер.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз раскритиковал действия итальянского правительства по вопросу о мигрантах. В частности, Макрон заявил, что политика популизма распространяется по Европе, как проказа.

Итальянские политики в свою очередь заявляют, что власти целого ряда европейских стран, и прежде всего Франции, только говорят красивые слова о мигрантах, а в реальности не хотят оказывать никакой поддержки.

21 июня итальянские власти не впустили в страну очередной корабль, принадлежащий неправительственной организации и перевозивший нелегальных мигрантов, и заявили, что судно будет конфисковано, а мигранты — направлены по месту прописки судна в Голландию.

В воскресенье, 24 июня, представители 10 стран ЕС соберутся в Брюсселе на закрытую неформальную встречу, посвященную мигрантскому вопросу.