Бишкек, 22 июня, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В 2017 году внутреннее потребление электроэнергии выросло на 940 млн кВт-ч по сравнению с 2016 годом и составило 12 млрд 650 млн кВтч. Такие данные приводит «Tazabek» со ссылкой на данные госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

geralt Счётчик электрической энергии

В сравнении с показателями 2009 года уровень потребления увеличился на 2 млрд 750 млн кВт-ч или на 27,8%.

Рекордный же объем электроэнергии киргизстанцы израсходовали в 2014 году. Тогда этот показатель достигал 13 млрд 200 млн кВт-ч.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году в Киргизии произведено свыше 15 млрд 151 млн кВт-ч электроэнергии, то есть на 17,9% больше в сравнении 2016 годом. Экспортировано в соседние страны почти 1 млрд 213 млн кВт-ч, что на 500% больше, чем в 2016 году.

Отметим, что до 2017 года в Киргизии в очередной раз установился период маловодья, ставшего причиной снижения уровня воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС, являющейся крупнейшим киргизстанским производителем электроэнергии. В результате чего в стране в течение нескольких лет царил энергодефицит.

По этой причине Киргизия приостанавливала поставки электричества за рубеж и закупала его в Казахстане и Таджикистане.