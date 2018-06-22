Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Сроки прекращения производства «Протона» озвучены не были, однако успеет ли Роскосмос провести все необходимые испытания «Ангары» до того, как отправят «на пенсию» «Протон», задается вопросом постоянный автор ИА REGNUM Максим Цуканов.

Мультимедиа.минобороны.рф Пуск «Ангары» с космодрома Плесецк

Переход на новый носитель, безусловно, положительная новость, однако стоит ли прекращать выпуск проверенной и надежной ракеты до того, как пройдут все необходимые испытания «Ангары»?

Ракета-носитель «Ангара» запускалась в истории лишь дважды: «Ангара» легкого класса стартовала летом 2014 года, а тяжелого — в декабре 2014 года. С тех пор Роскосмос испытаний не проводил.

Сроки прекращения производства «Протона» озвучены не были, однако известно как минимум о 15 запланированных запусках ракеты-носителя, из которых всего три по иностранным заказам, остальные — в интересах различных государственных корпораций.

На орбиту запланировано вывести два модуля для МКС, навигационный спутник ГЛОНАСС, спутники связи: Благовест, Экспресс АМ9, Экспресс-АМУ2, Экспресс-АМУ3, Ямал-501, Ямал-601, экспериментальный спутник Енисей-А1, космическая обсерватория «Спектр-УФ», запуск к Марсу планетохода по проекту Экзомарс-2020, а также долгожданный АМС Интергелиозонд.

Хотелось бы верить, что за оставшийся до выхода на пенсию ракеты «Протон» срок удастся провести все необходимые испытания «Ангары» и при этом не сорвать сроки запуска космических аппаратов по российским и международным проектам.

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Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что Роскосмос в ближайшее время прекратит использование ракет-носителей «Протон».

По его словам, проект «Протон» в России будет закрыт после того, как в соответствии с уже подписанными контрактами будет произведено необходимое количество этих ракет-носителей.