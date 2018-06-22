Москва, 22 июня, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Махачкалинский «Анжи» заменит пермский «Амкар» в сезоне 2018/19 российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Соответствующее решение было принято на собрании клубов РФПЛ, 22 июня сообщает «Советский спорт».

Rfpl.org Футболисты «Анжи»

«Амкар» выбыл из розыгрыша РФПЛ из-за финансовых проблем. В соответствии с регламентом, его место займёт «Анжи».

Кроме того, на собрании был принят календарь чемпионата России на сезон 2018/19. Предполагается, что чемпионат начнётся 29 июля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Амкар» из-за проблем с финансированием лишился лицензии на следующий сезон и прекратил своё существование.

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