Вильнюс, 22 июня, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Молодые семьи в Литве, покупающие первое жилье в небольших городах или районах, получат от государства поддержку, которая будет составлять от 15% до 30% от стоимости жилья. На это в бюджете каждый год планируется выделять несколько миллионов евро, а такой законопроект уже утверждён литовским парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 июня.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома. 1955

Сейм принял представленный правительством закон о финансовой помощи молодым семьям, покупающим первое жилье.

Новый закон предусматривает, что молодые семьи, покупающие первое жилище в провинции в кредит, получат финансовую поддержку, которая не будет зависеть от их доходов и имущества. Поддержку в размере 15% от стоимости жилья получат семьи без детей, 20% — семьи, воспитывающие одного ребенка, 25% — двух детей, 30% — трех детей и больше.

Установлена максимальная сумма кредита в размере 87 000 евро, от которой будут выделяться субсидии. Вместе с тем предлагается разрешить до 15% от суммы кредита потратить на покупку земельного участка, а субсидию использовать для покрытия начального взноса.

Государственная поддержка выделялась бы только молодым людям до 35 лет, покупающим жилье в районах, за исключением Вильнюсского, Каунасского, Клайпедского, Шяуляйского, Друскининкайского, Нерингского и Тракайского, также большей части Паланги.

В законе установлено, что если семьи не проживут там 10 лет, поддержку придется вернуть. Чтобы льготой не воспользовались лица, у которых есть имущество за границей, перед получением поддержки они должны будут декларировать свое имущество.

Министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис уверяет, что с помощью этого законопроекта планируется сократить масштабы эмиграции, улучшить демографическое положение страны и укрепить регионы. Кукурайтис утверждал, что, по данным опроса, около 10% эмигрирующих молодых семей в качестве основной причины эмиграции указали отсутствие жилья и ограниченные возможности его приобретения.

Но представители оппозиции засомневались, поможет ли эта мера оживить регионы.

«Это финансовый популизм, который никак не изменит ситуацию в провинции. Оживление регионов и возвращение молодежи нужно стимулировать другими способами, в первую очередь стимулируя качественный общественный сектор, предоставляя там услуги и в целом улучшая качество жизни. А в некоторых местностях уже сегодня можно практически бесплатно поселиться и оплачивать только символические коммунальные услуги, потому что настолько сейчас искаженный рынок жилья», — сказал консерватор Миколас Маяускас.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2018 года, когда его подпишет президент Литвы Даля Грибаускайте.

В бюджете 2018 года на поддержку молодым семьям, покупающим жилье в регионах, планируется выделить 2 млн евро, в следующем году — 10 млн евро. Правительство надеется, что в этом году выделенных денег хватит, чтобы поддержать около 120 семей, в следующем году — около 600.

Подсчитывается, что в Литве проживает около 100 000 молодых семей, около 25% из них — в небольших городах страны.