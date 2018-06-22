Москва, 22 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание системы мониторинга оборота маркированных товаров, внес в Госдуму глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается определить такие понятия, как «средство идентификации», «код проверки средства идентификации», «средство проверки кода проверки». Одновременно правительство получает новые полномочия в этой сфере.

Кроме того, дополняются требования к контрольно-кассовой технике (ККТ) и к фискальному накопителю с учетом необходимости проверки средств идентификации, в том числе в части информационного обмена в процессе идентификации, требований по хранению полученных фискальных документов, порядка формирования и применения ключей, необходимых для проверки средства идентификации.

Причем переход продавцов на новые кассы с дополнительным функционалом, по мнению автора, «должен осуществляться при замене ранее использованного накопителя на новый так, чтобы это не приводило к дополнительным издержкам предпринимателей».

С 2016 года в странах Евразийского экономического союза введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В России также запущены эксперименты по маркировке лекарств (станет обязательной с 2020 года) и сигарет.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.