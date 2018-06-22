Париж, 22 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. За несколько недель до начала 4-го книжного фестиваля «Partir en livre» (11−22 июля), событие, которое способствует чтению среди молодежи, Национальный книжный центр провел исследование для того, чтобы лучше понять поведение молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет с точки зрения культурного потребления. Об этом сообщает Le Point.

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Национальный книжный центр провел исследование среди 1500 подростков и молодых людей. Его цель — прощупать «привычки» в чтении. Результаты удивили. Молодым людям нравится читать!

«Статистика подтверждает это. Молодые люди много читают. В течение последних 12 месяцев 86% учащихся в возрасте от 15 до 25 лет прочитали хотя бы одну книгу. Подростки любят книги. Они «проглатывают», в среднем, десяток книг в год», — сообщил глава Национального книжного центра Винсент Монаде.

«Меня удивляет начитанность молодых людей. Когда их просят описать свои вкусы — палитра огромна. Опрошенные молодые люди цитировали нам более 600 книг и не менее 500 авторов. Очевидно, первое место занимают Дж. К. Роулинг. Но только 3,6% опрошенных молодых людей цитируют Гарри Поттера. Все жанры представлены: от научной фантастики до криминальной фантастики и комиксов», — прокомментировал он.

Согласно исследованию, 54% подростков читают во время учебы, 81% садится за книгу в свободное время. Когда их спрашивают о своих мотивах, большинство респондентов говорит, что чтение — это удовольствие. Это позволяет им расслабиться. Примечательно, что приобретение знаний не является их основной мотивацией.

47% читают исключительно бумажные издания. 35% используют планшет или смартфон. Что интересно, так это прорыв аудиокниг (14%).

В рамках «Partir en livre» во Франции будет организовано 5000 мероприятий. Конкретные действия будут запланированы для менее благоприятной аудитории. В прошлом году почти 500 000 человек посетили это мероприятие.