Москва, 22 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Пенсионные накопления граждан России постепенно начнут решать инвестиционные задачи. Об этом заявил 22 июня журналистам глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, в России к социальной функции пенсионной системы обязательно прибавится инвестиционная, поскольку это происходит «во всём мире».

«Правительство (России) ведет к индивидуальным пенсионным счетам. В этом смысле есть большой объем преобразований. Совершенно ясно, что рано или поздно пенсионная система в России будет работать не только на социальную задачу, но и на инвестиционную задачу, как во всем мире», — пояснил Чубайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава «Роснано» заявил, что пенсионная система должна решать и социальные, и долгосрочные инвестиционные задачи. Однако, добавил Чубайс, речь не идет о вложении пенсий в инновации и нанотехнологии, поскольку такой бизнес слишком рискован.

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