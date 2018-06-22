Вена, 22 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Участникам организации стран-экспортеров нефти рекомендовано увеличить добычу нефтепродуктов на один млн баррелей в сутки. Такое решение было принятого после продолжительного обсуждения на сегодняшнем заседании расширенного мониторингового комитета большинством его участников. Этот вопрос планируется рассмотреть на предстоящей министерской встрече ОПЕК и последующей за ней министерской встрече с участием не входящих в ОПЕК стран-экспортеров нефти.

Money-matters.ru Добыча нефти

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Объём в 1 млн баррелей в сутки распределят между всеми 24 странами. Как отметил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, реальные поставки на рынок будут меньше, потому что некоторые страны не смогут увеличить добычу.

Большинство участников соглашения это предложение одобрили, против этой инициативы выступили Ирак и Венесуэла, а Иран намерен заблокировать принятие решения, сообщает inforos.ru. Отмечается, что необходимость корректировки квот министры объясняли грядущим дефицитом нефти. Он может возникнуть из-за сильного падения добычи в Венесуэле и потенциального ограничения экспорта Ирана, если США все-таки введут против него санкции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в столице Австрии началась самая продолжительная и напряженная встреча стран-членов ОПЕК+. Основное заседание будет проходить 22−23 июня, но кроме него состоится двухдневный семинар. Нефтяной рынок находится в ожидании окончательного решения ОПЕК+.