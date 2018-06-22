Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Траурная церемония состоялась 22 июня на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь похоронены сотни тысяч ленинградцев, убитых вражескими обстрелами и бомбежками, умерших от голода и холода в блокадном городе, а также воины Красной Армии и Флота, мужественно защищавшие Ленинград и не пустившие врага в город ценой своих жизней.

Gov.spb.ru Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», очередь тех, кто пришел возложить цветы и венки к монументу Мать-Родина, растянулась на много десятков метров. На Пискаревское кладбище уже пришли тысячи людей, и в течение всего дня петербуржцы и гости города продолжат идти к мемориалу.

Цветы в память о погибших также возложили полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Вслед за ними дань памяти жертвам войны и блокады отдали военнослужащие, депутаты, представители общественных организаций. Смогли прийти в этот день на Пискаревку и немногочисленные уже ветераны войны и блокадники.

«Многие из ветеранов тот страшный день могут восстановить в деталях. Многие не сдерживают слез. А другие, напротив, демонстрируют силу и волю», — отмечает корреспондент городского телеканала.

Читайте также: Останки павших за Ленинград красноармейцев захоронят в Петербурге 22 июня

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

Для Ленинграда она обернулась чудовищной трагедией. Блокада, организованная немецкими и финскими войсками, унесла жизни, по разным оценкам, от 640 тысяч до миллиона ленинградцев и беженцев из других мест, оказавшихся в блокированном городе.