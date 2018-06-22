Москва, 22 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. На освобожденных от террористов территориях в Сирии обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ, однако Организация по запрещению ядерного оружия (ОЗХО) всегда отвечала отказом на просьбы сирийских властей направить на склады специалистов для проведения инспекций, заявил 22 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Бездействие

«Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения (складов с отравляющими веществами), — заявил Кириллов на брифинге МИД РФ и Минобороны по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. — Но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки».

Кириллов напомнил, что 9 ноября 2017 года в Аль-Захирии специалисты РХБЗ обнаружили лабораторию по кустарному изготовлению отравляющих веществ, а также склад с пятью специальными емкостями, объемом по 840 литров. Всего на освобожденных от экстремистов территориях было найдено 40 тонн отравляющих веществ.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что последний доклад миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в провинции Хама 24−25 марта 2017 года в очередной раз основывается на спекуляциях и непроверенных данных.

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