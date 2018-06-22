С начала года в Средиземном море погибла тысяча нелегальных мигрантов
Берн, 22 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Тысяча человек, пытающихся пересечь Средиземное море, погибли с января этого года, пишет газета Le Figaro 22 июня со ссылкой на заявление Управления верховного комиссариата по делам беженцев (УВКБ ООН).
«Эти трагические смерти напоминают нам, что войны и нищета продолжают побуждать людей к отчаянным путешествиям, которые стоили им их сбережений, их достоинства и, в конечном счете, их жизней», — сказал Верховный комиссар Филиппо Гранди. — Никогда не было так важно срочно устранять первопричины, улучшать условия в Ливии и других странах на этом пути, предлагать безопасные альтернативы и всегда спасать людей в море».
Только за два дня, с 19 по 20 июня в центральном Средиземноморье в трех отдельных кораблекрушениях погибли 200 человек.