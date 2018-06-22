Берн, 22 июня, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Тысяча человек, пытающихся пересечь Средиземное море, погибли с января этого года, пишет газета Le Figaro 22 июня со ссылкой на заявление Управления верховного комиссариата по делам беженцев (УВКБ ООН).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Эти трагические смерти напоминают нам, что войны и нищета продолжают побуждать людей к отчаянным путешествиям, которые стоили им их сбережений, их достоинства и, в конечном счете, их жизней», — сказал Верховный комиссар Филиппо Гранди. — Никогда не было так важно срочно устранять первопричины, улучшать условия в Ливии и других странах на этом пути, предлагать безопасные альтернативы и всегда спасать людей в море».

Только за два дня, с 19 по 20 июня в центральном Средиземноморье в трех отдельных кораблекрушениях погибли 200 человек.