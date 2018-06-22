Москва, 22 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Каждый четвёртый житель России считает, что сборная страны по футболу дойдёт до четвертьфинала чемпионата мира. Об этом говорят результаты опроса, приведённые 22 июня Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Болеть, так за Россию!

Согласно данным опроса, 25% респондентов считают, что сборная России выйдет в ¼ финала мирового первенства. Ещё 16% ожидают выхода в полуфинал.

Кроме того, 9% опрошенных полагают, что команда сумеет добраться до финала. А 14% верят в то, что сборная России станет чемпионом мира (против 11% до начала мундиаля).

Также отмечается, что в числе фаворитов турнира остаются Бразилия и Германия, на победу которых ставят 10% и 8% соответственно.

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Напомним, сборная России стартовала на чемпионате мира с двух уверенных побед. Сначала была разгромлена сборная Саудовской Аравии (5:0), а затем обыграна команда Египта (3:1).

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