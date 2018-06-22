Рогозин анонсировал закрытие проекта «Протон»
Москва, 22 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Роскосмос в ближайшее время прекратит использование ракет-носителей «Протон». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.
По его словам, проект «Протон» в России будет закрыт после того, как в соответствии с уже подписанными контрактами будет произведено необходимое количество этих ракет-носителей.
«Далее летать исключительно на «Ангаре», — заявил генеральный директор Роскосмоса.
Отметим, что примерные сроки прекращения производства ракет-носителей «Протон» Рогозин не озвучил.
Напомним, «Протон» — это одноразовая ракета-носитель тяжёлого класса, разработана в 1961—1967 годах. Задача ракеты-носителя — выведение автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство.
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