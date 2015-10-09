Нью-Дели, 22 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Индия до конца июня 2018 года намерена закупить у Соединенных Штатов Америки 24 палубных противолодочных вертолета Sikorsky S-70B на $2 млрд, сообщает 22 июня Hindustan Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

Jerry Gunner Противолодочный вертолет Sikorsky S-70B

По данным издания, 30 июня Совет по оборонным закупкам Индии проведет заседание, по итогам которого даст заключительное решение на покупку данных вертолетов. Кроме того, Нью-Дели может приобрести у Вашингтона 12 противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

Напомним, Индия — бурно развивающаяся страна, которая является прямым конкурентом Китая в регионе. В свою очередь, США являются соперником КНР, прежде всего, в экономической сфере.

Взаимные интересы двух государств подталкивают их к кооперации. Так, на прошлой неделе Конгресс США одобрил сделку по продаже шести вертолетов «Апач» военным Индии за $930 млн.