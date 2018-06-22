Сеул, 22 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Биткоин продолжает дешеветь на фоне сообщений о взломе криптобирж в Южной Корее, об этом следует из данных CoinMarketCap.

Hvylya.net Bitcoin

Так, по состоянию на 10:30 мск биткоин подешевел на 2,58%, до $6 593. Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 6,16%, до $507, Ripple — на 3,87%, до $0,52, Bitcoin Cash — на 6,09%, до $837.

Капитализация рынка криптовалют составляет $277,72 млрд, из них на долю биткоина приходится 40,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 июня биржа Bithumb в Южной Корее подверглась хакерской атаке, злоумышленники похитили со счетов порядка $30 млн. Неделей ранее была атакована еще одна южнокорейская биржа Coinrail, тогда хакеры похитили $37 млн.